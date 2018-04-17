Karamollaoğlu’ndan AKP’ye uyarılar: Baskılar sürerse kalkışma çıkar

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin toplum üzerinde baskılara devam etmesi durumunda bir kalkışma olabileceği, bunun müsebbibinin de iktidar olacağı uyarısında bulundu.

Karamollaoğlu Edirne’de partisinin düzenlediği ‘Türkiye’nin meseleleri ve çözüm yolları’ başlıklı konferansta bir konuşma yaptı.

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Salona girişte ‘Saadet gelecek, zulüm bitecek’ sloganıyla karşılanan Karamollaoğlu, hükümetinin politikalarını eleştirirken adalet mekanizmasının felç olduğunu belirtip şunları söyledi: “Bir ülkede adalet olmazsa huzur ve barış olmaz. Bunun kabahatini Fetullah Gülen ekibine yüklediler ama bu ekip kendiliğinden bu makamlara gelmedi. Fetullah Gülen ekibini bu arkadaşlar getirdiler. Yıllarca beraber oldular, türküler söylediler. Belli bakanlıkları onlara tahsis ettiler. Adalet Bakanlığı’nı ben mi onlara… Siz verdiniz. Emniyeti kökten siz teslim ettiniz bu arkadaşlara. Başka müesseselerde yerleşmelerine, imtihanlara müdahale etmelerine, her imtihan döneminde ‘Burada hile var’ denilir, üstü örtülürdü başka bir hileyle. Gene onların istediği elemanlar seçilirdi. Sizin iktidarınız zamanında oldu ama bunu kabullenmek yetmiyor. Siz burada ‘Allah beni affetsin. Aldanmışım’ diyerek kurtulamazsın. O insanların da af dileme hakkı olduğunu kabul etme mecburiyetindesin. Bu tek taraflı çalışmaz. Onun için şu anda Türkiye’de adalet müessesesi maalesef felç oldu.”

‘İsyana zorlamayın hata edersiniz’

İktidarın ikinci bir ayaklanma olabileceği endişesiyle OHAL’den vazgeçemediğini belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Eğer siz böyle gider baskıyı arttırırsanız hiç tereddütünüz olmasın Allah muhafaza etsin ama bir kalkışma meydana gelir müsebbibi de siz olursunuz. Çünkü kalkışmalar baskı neticesinde, kalkışma bazen bir menfaati temin etmek için yapılır, bazen de baskıdan nefes alamayanlar isyan ederler. Bu memleketi siz isyana zorluyorsunuz. Zorlamayın, hata ediyorsunuz. Adalet olan yerde hata yapılır ama adalet mekanizması kendi hatasını düzeltir. Ama yöneticiler adalet üzerinde baskı kurarsa adalet tedavi edilemez.”