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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu’ndan Fenerbahçe örneği: Seçimlerde dip dalga su yüzüne çıkacak

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi Fenerbahçe’de yaşanan başkan değişikliğini örnek göstererek, “Kongrede bir değişiklik meydana geldi ve bu değişiklik hissedilmiyordu. Dip dalga oluşmuştu, farkına varamadılar. Bu seçimlerde dip dalga Saadet Partisi için su yüzüne çıkacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda binlerce kişi, adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım için sandık başına gitmiş, Koç, 1998’den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım’ı açık farkla geçerek yeni başkan olmuştu.

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Bursa Atatürk Stadyumu meydanında Bursalılarla buluşan Karamollaoğlu “Aziz Yıldırım Bey Fenerbahçe’ye hizmetler yapmış bir kişi. Çok uzun bir zaman yönetimden ayrılmak istemedi. Bu kongrede 4 bine karşı 16 bin oyla seçimi kaybetti. Bir değişiklik meydana geldi ve bu değişiklik hissedilmiyordu. Dip dalga oluşmuştu, farkına varamadılar. Bu seçimlerde dip dalga Saadet Partisi için su yüzüne çıkacak. Fikirler değişecek” dedi.

‘Bir oy ile ne değişir gibi havaya kapılırsanız’

“Bir oy ile ne değişir gibi havaya kapılırsanız, bu sayı arttığında beklediğiniz neticenin dışında bir netice doğar” diyen Karamollaoğlu, “Belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağıyla karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Doğru bir karar verilmez, politikalarda değişiklik yapılmazsa bunun zararını herkes öder. Bu hükümet erken seçimi gündeme getirerek bugüne kadarki tavırlarının tersine karar aldı. YSK seçim takvimini hazırlarken zorlandı. İki ayın içine bir seçim sığdırılacak. Bir türlü sıkıntıları göze alarak oluyor bu seçim. Seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin tahmin edilemeyecek kadar büyük problemle karşı karşıya kalacak. Adaletin ülkemizde tam olarak yer etmediğini düşünüyorsak değişime gitmek mecburiyetindeyiz. Bu değişimin de isabetli yapılması gerekiyor. Geçim sıkıntısını daha fazla hisseder hale geldiysek değişime ihtiyacımız olduğu kesin. Partizanlığın arttığına şahit oluyorsak mutlaka değişime ihtiyacımız var demektir” diye konuştu.

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‘Bu hükümete geri dönmeyecek çok büyük bir kitle var’

Türkiye’nin hızla kutuplara ayrıldığını dile getiren Karamollaoğlu, “Farklı düşüncelerimiz olabilir ama bu birbirimizin düşmanı olmamızı gerektirmez. Olsa olsa biz buna rakip diyebiliriz. Sporda bir yarış yapıldığında bu rakipler arasında olur, hasımlar arasında olmaz. Bugün geldiğimiz nokta böyle değil. Bunun bir numaralı sorumlusu AK Parti idaresinin kendisidir. Kutuplaşmadan medet umuyor. Kendi icraatlarıyla toplumdan oy toplayamayacağını görüyor. Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülük kutuplaşmayı derinleştirmektir. Bu seçimlerde omuzlarımıza cumhurbaşkanlığı hükümlülüğü bindirilirse herkesle kucaklaşmaya hazırız. Bu kucaklaşmada hükümetin içindeki ekonomiyi bilen bu düzenden rahatsız olan, dış politikada bu gidişatın isabetli olmadığını düşünen ama bunu dile getirdiğinde dışlananlar var. Bu isimler sandığa gittiğinde ‘Saadet’ diyecekler. Hükümet problemleri çözmekten aciz. Kimseyi dinlemiyor. En ufacık bir ikaz, sanki tehdit ve husumetmiş gibi algılanıyor. Bu hükümete geri dönmeyecek çok büyük bir kitle var. Onun için yönetim ve sistem değişecek” dedi.

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