Karamollaoğlu’ndan ‘e-miting’: Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, doların artışı ile ilgili ortaya atılan senaryolar üzerine, “Adalet olmadan bu ülkeye para gelmez” dedi.

Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden ‘e-miting’ düzenledi.

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Seçimin daha ağır faturalar çıkmaması için erken yapıldığını kaydeden Karamollaoğlu, “Bu seçim eğer birkaç ay daha gecikseydi bugün aslında ilk emarelerin görmüş olduğumuz dolardaki yükseliş başka sahalara da intikal edecek, hükümet ayakta kalma imkanını kendisinde bulamayacaktı. Bu kadar acele edilmesinin sebebi sadece alınacak acı reçeteleri biraz geciktirmekten ibaret. Çıktılar bu sıkıntıların içinde bol vaatlerde bulunmaya başladılar. Bugünkü iktidar gibi kendinden şikayet eden başka hiç bir partiye dünya tarihinde rastlanmamıştır. Nereye giderseniz gidin hep aldatıldık, yanlış yaptık, milletimizden özür diliyoruz, Allah bizi affetsin, şuraya ihanet ettik. Yeter yahu eğer bu kadar yanlış yapmaya siz meyilseniz bundan sonra bu işi düzelteceğinizin emaresini bile görmek isterken göremiyoruz” diye konuştu.

Ambargoya karşı e-miting

Karamollaoğlu, parti olarak medya ambargosuyla karşı karşıya oldukları için sosyal medyayı kullandıklarını belirterek, “Bize bir ambargo uygulanıyor medyada bunun için biz de bu konuya çok açıklık net bir cevap olsun diye şu ifadeyi kulandık, ‘medya padişahınsa sosyal medya bizimdir.’ İnsanlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin çok daha fazlasına ulaşmış bulunuyoruz. Böyle bir yönetim tarzı dünyada yok. Ben bazı kelimeleri böyle ölçerek kullanıyorum. Bu nereye götürür bizi. Diktatörlük kelimesini kullanmak istemiyorum ama ister istemez diktaya eğilimi vardır bu sistemin” dedi.

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’15 Temmuz soruşturması yetersiz’

Karamollaoğlu, 15 Temmuz’la ilgili yürütülen soruşturmada gereken derinliğe inilemediğini kaydederek, şöyle konuştu: “Bugün ülkemizde iyi bir mücadele var bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz, bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Milletimizin cesaretiyle bu kalkışma engellendi, bastırıldı. Bunu hükümet tek başına kendisine mal etmek istiyor ama bu aslında milletimizin gösterdiği şecaatle, basiretle ilgili bir konudur. Bunun arkasından bu mücadele bu kalkışmanın köküne inilemedi. İnilmiş olsa zaten OHAL kalkar. Hala OHAL’le yönetiliyor ülkemiz, üstelikte seçime giderken. Bu kalkışmayla ilgili en ciddi mücadeleyi biz yaparız. Bu örgütle bizim hiç bir alakamız olmadığını dünya alem biliyor.”