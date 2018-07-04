Karamollaoğlu’ndan destek: İdam çok ama çok bariz konularda gerekli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, istismar vakalarının ardından yeniden yükselen idam çağrıları için “İdamın çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder” dedi.

AA’nın aktardığına göre Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Reklam

Her gün çocukların kaybolduğunu ve bir kısmının da cinayete kurban gittiğini belirten Karamollaoğlu, bu durumun toplumu derinden yaraladığını ve büyük bir acı bıraktığını dile getirdi.

Katillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan SP lideri, “Biz suçluların cezalandırılması konusunda alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ancak bu ceza konusunun siyasi bir polemik haline getirilmesine de karşıyız. Artık idam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanlıları mutlaka kaçınmalı” diye konuştu.

Reklam

‘Maşallah, madalya takalım’

Karamollaoğlu, “Sizce idam çıkmalı mı, bu tarz konularda çözüm idam mı” sorusunu şöyle yanıtladı: “İdam problemleri çözecek manasına gelmez ancak idamın çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder.”

Yerel seçimin erkene alınmasına dair tartışmalara da değinen SP lideri, “Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, ‘Biz de varız’ diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi” dedi.

Seçimden korkmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, “Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran’ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız” dedi.