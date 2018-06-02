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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu’ndan Demirtaş’a destek: Sözle insanlar terörist olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için “Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz” dedi.

Fotoğraf: SP

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Karamollaoğlu, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gibi Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna böyle bir planlarının olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

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İnsanların sözle terörist olmayacağını hükümlü ile tutuklunun aynı anlama gelmediğini belirten Karamollaoğlu, “Bir insanın tutuklu olması hüküm giydiği manasına gelmez. Bir insan sadece şüpheyle tutuklanır. Ziyaret edip etmemek ayrı bir konu. Sayın İnce gidip ziyaret etti, bunu kınamak doğru değil. Niye bugüne kadar ceza vermediniz. Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz.”

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