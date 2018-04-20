Karamollaoğlu’ndan Bakan Albayrak tarifi: Toy, zeka fışkırıyor ama…

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirirken, “Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakan” diye ironik bir nitelemede bulundu.

Albayrak, AKP teşkilatlarına, “100 yıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatımız da seçim savaşına hazırlanıyor. Allah gazamızı mübarek eylesin” diye seslenmişti.

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Milli Gazete’nin haberine göre, Karamollaoğlu bö sözlerle ilgili şöyle konuştu:“Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bu beklenirdi. Seçimleri savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Ancak kaos ve kargaşa getirirler.”

‘Partiler düşman değil rakiptir’

“Partiler birbirlerinin düşmanı değil sadece rakibidirler” diyen SP lideri şöyle devam etti: “Bu ülke bizim, bu ülke hepimizindir. Yarın seçimlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki AK Parti gidecek ama devlet kalacaktır. Hakikaten akıl tutulması dememin sebebi burada yatıyor. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bugün içerisinde bulunduğumuz problemleri bu kadar büyütüp 15 yıl sonra kendi inşa ettikleri yapıyı çökertmek için İstiklal Harbi’ne gidiyoruz demek kadar saflık olmaz. Bu ülkeyi 15 yıldır bu hale siz getirdiniz.”

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