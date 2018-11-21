Karamollaoğlu’ndan ‘AİHM bizi bağlamaz’ diyen Erdoğan’a: Kendisi de gitmişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararına “Bizi bağlamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cezaevine düştüğü zaman AİHM’e gittiğini hatırlattı.

AİHM, Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’sa kararla ilgili dün “Bizi bağlamaz” demiş, bugün de “Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terörperestliktir, terörist seviciliktir” diyerek eleştirilerine devam etmişti.

Saadet lideri Karamollaoğlu ise Erdoğan’ın AİHM’nin ‘Demirtaş kararı’yla ilgili tavrı için, “Sayın cumhurbaşkanı bugün diyor ki ‘AİHM kararını tanımam’, tanımayabilirsin. Ben AİHM’in her zaman isabetli karar verdiğini söylemem ama bir konuda bir karar verilmişse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durması icap eder. Birine uymayabilirsiniz ama bu kural haline gelirse Türkiye’de, hukuk mekanizması işlemiyor manasına gelir ve bunu da kimse unutmaz” dedi.

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Erdoğan üç kez AİHM’e başvurmuştu

Erdoğan, 1997 yılında Siirt’te yaptığı konuşmada okuduğu şiir sebebiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan’ın Yargıtay’da yaptığı itirazı reddedilince 1999 yılında ‘adil yargılama ilkesinin ihlal edildiği’ gerekçisiyle AİHM başvurmuştu.

Cezaevinde mahkûmiyetini tamamlayan Erdoğan, milletvekili adayı olabilmek için de adli sicil kaydının silinmesi talebiyle iç hukuk yoluyla sonuç alamaması üzerine 2002 yılında AİHM’e başvuruda bulunmuştu.

Erdoğan 2002 yılında AİHM’e bir kez daha giderek, Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararına karşı başvuru yapmıştı.

Erdoğan 2003 yılında başbakan seçildikten sonra AİHM’e yaptığı tüm başvuruları geri çekti.