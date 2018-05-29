Karamollaoğlu’na göre yüksek ihtimal: Millet ittifakında hedef 400 vekil

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP tabanında icraatlardan rahatsız olan yaklaşık yüzde 15’lik seçmenin büyük kısmının kendilerine yönelebileceğini, SP’nin de içinde yer aldığı millet ittifakının TBMM’de çoğunluğunu elde edebileceğini söyledi.

Reuters’la söyleşisinde seçim sürecini değerlendiren Karamollaoğlu, ilk turda Erdoğan’ın seçilmesine düşük ihtimal verdiğini kaydederek, “İkinci tur yüksek ihtimal. İkinci turun sonucu da bu tura kalan muhalefet adayına bağlı. Bu aday muhalefetin oyları dışında iktidardan kopan oyları da konsolide edebilirse kazanabilir” dedi.

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Karamollaoğlu, AKP tabanından büyük destek alacaklarını iddia ederek, AKP’den ve son dönemdeki icraatlarından rahatsız olan AKP seçmeni oranının yüzde 15’lere kadar yükseldiğini gözlemlediklerini kaydetti.

Karamollaoğlu, “Bu seçmenler bir arayış içinde ve büyük kısmının bize yöneleceğine inanıyorum” dedi.

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Milli Görüş çizgisinden gelen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanın söylemleri toplumda artık eski karşılığını bulmuyor. Toplum yoruldu, kavgadan usandı, hep aynı şeyleri dinliyor. Sadece bir kişiye güvenilmesi isteniyor, halbuki bir kişininkine değil ortak akla ihtiyaç var. Adalet duygusu da zedelendi. Bu duygular AKP’den kopmalarda etkili.”

‘Erdoğan yeniden seçimi istemez’

Karamollaoğlu, CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti ile kurdukları millet ittifakının TBMM’de çoğunluğu kazanmasını da ‘yüksek ihtimal’ olarak gördüğünü belirterek, böyle bir durumda Erdoğan’ın yeniden seçime gidebileceği yorumlarını şöyle değerlendirdi: “Ben tek başına bütün yetkiyi elinde bulunduran bir cumhurbaşkanının bu şartlar altında seçim isteyebileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü seçime kendisi de gidecek, kaybetme ihtimali de güçlenebilir.”

Muhalefetin TBMM’de 400 milletvekili ve üstünde bir çoğunluk kazanması durumunda bazı değişiklikleri yapma gücüne kavuşacağını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet ittifakı olarak çok yüksek ihtimalle TBMM çoğunluğunu elde edeceğimiz kanaatindeyim. Ama 400 vekil altında kalırsa o gücü çok zayıf. 301 sandalye sadece çoğunluk olur, olağanüstü hali reddedebilir ya da bazı KHK’lar çıkartılırsa yanlış bulduklarını onaylamayabilir. Ama esas güç 400 barajını aşınca olur.”

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği ile TBMM’nin sandalye sayısı 550’den 600’e çıkarılmıştı.

‘En az 60-70 kadar sandalye’

Seçimlerin ardından uygulamaya girecek olan yeni sistemde cumhurbaşkanı idari düzenlemeleri cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapacak. Cumhurbaşkanı, temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevler konusunda kararname çıkaramazken, kararname ile kanunlar çeliştiğinde ise kanun hükümleri uygulanacak.

Karamollaoğlu, parti olarak Meclis’te grup kurmanın ötesinde en az 60-70 kadar sandalye alacaklarına inandığını da belirterek, “Milletvekili seçiminde yüzde 10 barajı gibi bir baraja takılacağımızı zaten düşünmüyorduk ama millet ittifakı ile birlikte eskiden bu baraj olduğu için oy vermeyenler de şimdi bize verecek” diye konuştu.

Kürt sorunu raporu 10 gün sonra

Karamollaoğlu, Kürt sorunu ile ilgili daha önceden hazırladıkları raporu 10 gün kadar sonra Diyarbakır’da açıklayacaklarını da söyleyerek, raporda anadilde eğitimin sağlanması gibi unsurların bulunacağını kaydetti.

“İstesek de istemesek de bir Kürt sorunu var. Biz bunu reddetsek de ortadan kalkmıyor” diyen Karamollaoğlu, Kürt seçmenlerden geçmişte büyük destek aldıklarını; Diyarbakır, Van, Bitlis ve Muş gibi belediyeleri kazandıklarını hatırlattı.

Karamollaoğlu, Kürt seçmenlerden kendilerine bir kayma bulunduğunu söyledi.