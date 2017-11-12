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Karamollaoğlu ‘teşhisi koydu’: Erdoğan etrafını boşalttı, yalnız kaldı

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Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yalnız’ kaldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Karamollaoğlu, Rize’de partisinin düzenlediği kongrede konuştu.

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SP lideri sözlerine şöyle başladı: “Hemşehriniz Tayyip Bey’in etrafında müzakere edeceği kimse kalmadı. Yalnız bırakıldığını düşünüyor, aynı zamanda kendi etrafını boşalttı. Yola çıktığı arkadaşlarından etrafında kimse kalmadı. Eğer bu memleket biraz ileri gidecekse siz muhalefetle de meseleleri görüşmek mecburiyetindesiniz.”

Sürekli değişen eğitim sistemine de değinen Karamollaoğlu, çocukların ‘yarışa giden at gibi’ eğitildiğini söyledi: “Ya mübarek sen bu insanları sürekli dershanelerde, okullarda tutarsan bu adam düşünmeyi unutur. Düşünmeyen adam problem çözemez, ülkeyi kalkındırmaz, meslek sahibi olamaz, siyaset yapamaz.”

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