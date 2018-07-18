Karamollaoğlu ‘Tayyipler Alemi’ni tasvip etmedi: Hakaret boyutuna ulaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Erdoğan’a hakaret’ davası açılmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü için “Eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir” dedi.

Karamollaoğlu, 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik eden ve Erdoğan’ın Beştepe’deki sarayda düzenlediği törene katılan tek muhalefet lideri.

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Yeni Akit’in aktardığına göre, Karamollaoğlu, demokrasilerde eleştirinin ‘en doğal hak’ olduğunu ancak ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerle bağdaşmayan karikatür ve ifadelerin tasvip edilemeyeceğini’ söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan SP lideri şöyle dedi: “Saadet Partisi olarak, şiddete bulaşmadığı sürece düşünce ve ifade hürriyetinin en geniş manada kullanılabilmesi gerektiği inancındayız. Bu özgürlüğün kullanımında en önemli kıstaslardan diğeri ise eleştirinin hakaret içermemesidir. Demokrasilerde eleştiri en doğal haktır. Lakin eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir. Özetle, düşünce ve ifade hürriyetini, şiddet ve hakaret içermediği sürece, sonuna kadar destekliyoruz. Ülke olarak bu kadar yoğun problem içerisindeyken yeni gerginlik ve kutuplaşmalara neden olacak polemiklerden uzak durulması hususunu herkese tavsiye ediyoruz.”

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Ne olmuştu?

ODTÜ’nin bu seneki mezuniyet töreninde her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşınmış, bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler Alemi’ başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu dünkü grup konuşmasında ODTÜ’lülere destek vererek şunları söylemişti: “ODTÜ’nün bir geleneği vardır. Mezun olanların ellerinde vermek istedikleri mesajlar vardır. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biridir. ODTÜ’de öğrenci olmak ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartlarda hakaret yoktur, zeka vardır. O pankartların farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Zeki değilsen ben ne yapayım? ODTÜ’lüler hiçbir zaman reis, başkan gibi laflar kullanmazlar. ODTÜ’nün özelliği Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olmasıdır.”

“Benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak” diyen CHP lideri şöyle devam etmişti: “Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim Twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak.”

Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 17, 2018

Kılıçdaroğlu hakkında bu tweet nedeniyle ‘Erdoğan’a hakaret’ten soruşturma başlatıldı.