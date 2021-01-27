Karamollaoğlu: Reform, adalet anlayışında, vicdanlarda yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kanunlar üzerindeki değişikliklerle yapılacak bir adalet reformunun hiçbir mana ifade etmeyeceğini, reformun vicdanlarda ve adalet anlayışında yapılması gerektiğini ifade etti.

Fotoğraf: AA



AA’nın haberine göre partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek motivasyonu kaybettiğini düşündüklerini söyledi.

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Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Mesela adalette reform olmalı, doğru, ama bu reform kanunlar üzerinde yapılacak birtakım değişikliklerle yapılsa hiçbir mana ifade etmez. Bu reform vicdanlarda yapılmalı. Adalet anlayışında yapılmalı. Yani iktidar kendisinde reform yapma ihtiyacı duymadığı meselelere yaklaşımda, ‘Adalete müdahale edecek misin, etmeyecek misin’, orada reforma ihtiyaç var. Müdahale edeceksen hangi kanunu değiştirirsen değiştir, bunun hiçbir faydası ve hükmü olmayacaktır.”

Ekonomi ve demokraside de reform ihtiyacı bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, “Türkiye kontrol edilemeyen bir başkanlık anlayışından mutlaka kurtulmalı, denetlenebilir, ikazların yapılması meşru kabul edilen, kavgaya sebebiyet vermeyecek bir ortamın mutlaka hazırlanması gerek” ifadelerini kullandı.

‘İktidarda dost görünenlere itibar etmeyin’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Karamollaoğlu şunları söyledi: “Eğer bizim dostluğumuz varsa, bizim ikazlarımızı sizi incitmek için söylenen sözler gibi algılamayın. Biz, ‘Dost acı söyler’ prensibi dahilinde bu ifadeleri kullanıyoruz. İktidar makamındayken size dost görünenlere itibar etmeyin. Emin olun acı söyleyenler sizin hakiki dostlarınızdır. Çünkü gerçek dost hataların üstünü örten değil, gerçekleri söyleyendir. “

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Siyasi partiler arasındaki ittifak tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, ittifakların seçim döneminde konuşulması gerektiğinin altını çizdi.

HDP’yle görüşme haftaya

Karamollaoğlu, HDP’nin kendilerinden randevu talebine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Türkiye’de meşru zeminde faaliyet gösteren partilerle biz görüşme yaparız. Onların eksiklikleri, yanlışlıkları, tasvip etmediğimiz hususlar varsa kendilerine bunları doğrudan doğruya söyleriz. Böyle bir talep geldiği için biz, ‘Buyursunlar, görüşelim’ dedik. Önümüzdeki hafta içinde bir görüşme olur inşallah. Bunu alıp da şimdi herkes böyle bir görüşmeye giren partiyi veya kişileri teröristlikle, teröre destek vermekle itham ederken lütfen, kırmızı bültenle aranan bir insanı siz televizyona çıkarıp nasıl konuşturdunuz? Size fayda sağlıyor diye onu televizyona çıkaracaksınız. Siz barışsever olacaksınız, herkes terörle iş birliği yapıyor olacak. Böyle saçmalıklardan kurtulmadan Türkiye düze çıkmaz.”