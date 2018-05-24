Karamollaoğlu ‘Madımak’ı andı: 12 Eylül’de içeri girdiğimde bu kadar üzülmemiştim

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Sivas belediye başkanlığı döneminde yaşanan ‘Madımak katliamı’yla ilgili “Çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmemiştim” dedi.

Karamollaoğlu, FOX TV’de yayınlanan ‘Liderler FOX’ta programında katıldı.

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‘Tarım bakanı maşallah pehlivan gibi peşrev çekiyor’

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapılacak olanları sıralayan Karamollaoğlu, özelleştirmelere dikkat çekti: “Özelleşmesi kesinleşmemiş tüm tesislerin satışını durduracağız. Çünkü özel sektörün daha iyi çalışacağına inanıyorum. Ancak öyle şartlar oluyor ki devletin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizmayı oluşturması lazım. Özel sektör nazlıdır. İhalelerde şeffaflık kalmadı. Hükümet özel sektörde kararlı, tarıma destek vermeyi aklının ucundan geçirmeyi bile düşünmüyor. Ama bizim tarım bakanı maşallah pehlivan gibi peşrev çekiyor. Gelecek sene biz ihracat yapacağız diyor.”

‘Asgari ücret bu şartlarda 1600 lira olmaz’

Türkiye ekonomisine ve hükümetine küresel sermayenin güven duymadığını aktaran Karamollaoğlu, seçilmesi durumunda çalışanların ekonomik durumlarının şimdiden daha iyi olacağını söyledi.

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SP lideri şöyle devam etti: “Üç sene içinde en azından herkes bugün aldığı maaşın iki misli maaş alacak. Asgari ücret her sene yüzde yedi artsa iki misline çıkar. Asgari ücret söz konusu olduğunda işverenin de halini düşünerek vergilerde de düşüş olması lazım. Devlet bunu karşılamalı. Asgari ücret bu şartlarda 1600 lira olmaz. Bugünkü şartlarda yoksulluk sınırı 5 bin 600 lira civarında asgari ücret 5 bin 600 lira olmazsa adil düzen yok demektir.”

‘Kanal İstanbul’a ihtiyaç yok’

Karamollaoğlu, seçilmesi durumunda ekonomik kaynağı nasıl elde edeceğini de açıkladı: “İsraf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak. Bizim tahminimiz 50-60 milyar lira bir kaynağı bulmamızı sağlar. İsraf çok geniş bir kavram. Ben şu anda yatırıma dönük olmayan bütün giderleri israf olarak görüyorum. İster yol ister inşaatlar olsun. Türkiye’nin şu an için Çanakkale köprüsü diye bir köprüye ihtiyacı yok. Kanal İstanbul’a ihtiyaç yok. Türkiye’de şehirlere gidince ben üzülüyorum. Eski binalar yıkılmış, yerine yenileri yapılmış bu yatırım değil; israftır. Bizim başka yerde bu paraya ihtiyacımız varken bu tür yatırımlar gereksiz. Bunlar yapılmalı ama bütçe fazlalılığı olduğu zaman yapılmalı.”

‘Cumhurbaşkanlığı sarayı’nın tamamen israf olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “İtibar sarayla olmaz. O saray bize biraz büyük gelir. Biraz daha mütevazi bir yerde yaşamayı düşünürüm. Çankaya bize yakın. bizim ev de oraya yakın. Tayyip Bey o binanın dışarıda bir itibar olacağını düşünüyor. İhtişamın karşı tarafı etkileyeceğine inanıyor ama bu yanlış bir düşünce.”

’50-60 milyarın üzerinde israf var’

Önceliklerinin ‘israf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak’ olduğunu kaydeden SP lideri, birleştirilen Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu’nun kendi dönemlerinde en aktif kurumlar olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, hükümetin fazlaca israfta bulunduğunu ve bu miktarın 50-60 milyarın üzerinde olduğunu ifade etti: “Bir yerden başlamanız gerekiyorsa önce dışarıya ve içeriye güven vermelisiniz. Bu bir numaralı mesele. Elimizde su dolu delik bir bidon var. Önce o delikleri tıkayacağız. İsraf ve yolsuzlukları ondan ilk plana aldık. Şu an için ne kadar israf var bilmiyoruz. Devlet öyle harcamalar yapıyor ki aklım almıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İnsanların gözüne güzel görünmek için öyle bir harcamalar yapıyorlar ki aklımız almıyor.”

Karamollaoğlu, seçilmesi durumunda OHAL’i kaldıracağını da söyledi.

‘Solcular bize oy verir’

SP lideri, “Seçim ikinci tura kalır mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “24 Haziran seçimi birinci tur için kesin bir şey söyleyemem. İkinci turda Erdoğan beni istemez. Ben olursam ben seçilirim çünkü. Sol kesimi çok farklı algıladık bu zamana kadar. Solcular bize oy verir. Benim o inancım var. Alevi kesimine gelince Alevi kesimi içinde sosyal adalet dediğimizde ikiye ayrılabilir. Son dönemde Sivas olaylarının daha anlaşılır hale geldiği kanaatindeyim. İşte bazı ses bantları da yayınlandı. Fotoğraflar da yayınlandı, sonra benim olmadığımı söylediler. Bütün bunlar bir kırılmaya neden oldu. Ben birçok insandan iyi tepkiler aldım.”

‘Sivas olaylarına ben çok üzüldüm’

Madımak olaylarında Temel Karamollaoğlu’nun halkı sakinleştirmek için yaptığı konuşma… “Bu iş uzarsa yanlışlıklar meydana gelir. Sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Lütfen dağılın!” pic.twitter.com/Wcbv38gfqH — Ebubekir (@Ebubekir_ce) 20 Mayıs 2018

‘Madımak katliamı’nda Sivas belediye başkanı olan Karamollaoğlu, “Sivas olaylarına ben çok üzüldüm. 12 Eylül’de içeri girdim ama bu kadar üzülmemiştim” dedi.

‘Hükümet suçluluk duyuyor’

Anadilde eğitime olumlu baktığını ifade eden Karamollaoğlu, “”Teröre bulaşmamış insanlarla irtibat kurmak zorundayız. Kürt meselesine dair çalışma yaptık. Afrin meselesi araya girdi. En önemli husus bu konuda ana dilde eğitim. Bu çok tabiidir” diye konuştu.

İktidarın ‘FETÖ’yle mücadelesinde suçluluk duygusu duyduğunu’ savunan Karamollaoğlu, “Diktaya yönelmiş bir Cumhurbaşkanı var” dedi.