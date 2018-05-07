Karamollaoğlu-İnce görüşmesinde ortak karar: Televizyonda tüm adaylar tartışsın

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. İki isim, bütün adaylarla birlikte televizyonda tartışma düzenlenmesi fikrinde mutabık kaldığını söyledi.

İnce, cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığını açıklayan isimleri tek tek ziyaret etmek istediğini ve buna HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan adayı Selahattin Demirtaş’ın da dahil olduğunu belirtmişti.

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İnce, cumhurbaşkanları adayları ziyareti kapsamında ilk olarak Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte SP’nin genel merkezine gelen İnce, Karamollaoğlu’nun makam odasına geçti. İki cumhurbaşkanı adayı burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

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‘Milletimizin televizyon kanalarında bizi dinlemesini isteriz’

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası iki isim ortak bir açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, ziyarette İnce ile yapılan çalışmalar konusunda görüştüklerini söyleyerek, “İnşallah bu seçimler memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Bu seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi icap ettiği kanaatindeyiz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir veya hakikaten millet bir konuda çok güzel daha bir karar verebilir. Milletin vereceği karara saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

İnce ise cumhurbaşkanı adaylarından randevu istediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Tabii Demirtaş’tan isteyemedim. Onun için izin istedim Adalet Bakanlığı’ndan. İzin verirlerse onunla da görüşeceğiz. Bugün Sayın genel başkan geri dönüş yaptı, kabul ettiler. Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye’nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allah’ın izni ile. Sayın genel başkana biraz önce sordum; televizyon programlarında beş aday birden tartışsak, tıpkı Batı ülkelerinde olduğu gibi, millet bizi dinlese, ‘Sizin görüşünüz nedir?’ dedim. Kendisi seve seve katılacağını, bunun çok doğru olacağını ama diğer adaylarla da bunu paylaşmak gerektiğini söyledi. İkimiz bütün adaylarla birlikte milletimizin televizyon kanalarında bizi dinlemesini isteriz.”

‘Dün biraz umutlandım, göreceğiz’

İnce, kendisine yöneltilen “Erdoğan sizinle aynı ekrana çıkar mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Biraz inancım var, çıkar diye düşünüyorum. Dün şöyle dedi: ‘Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız’. Yani eğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi yapmak istiyorsa, onlar öyle yapıyorlar yani bugün gelişmiş ülkelerde adaylar karşılıklı televizyonla çıkıyorlar, tartışıyorlar. Dün biraz umutlandım, göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün yöneltilen “TV programına çıkacak mısınız?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz.”

Seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin görüşmede konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine İnce, “Hayır o konu gündeme gelmedi. Çünkü sayın genel başkan da ben de birinci turda seçileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.