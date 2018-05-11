Karamollaoğlu: İkinci turda ‘Şu partiye destek veririz’ gibi bir politikamız yok

Saadet Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün çatı adaylığından HDP’ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik’ten Elif Sudagezer’in haberine göre seçim çalışmalarına resmen başlayan Karamollaoğlu, bugün İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi.

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Türkiye’nin 15 yıldır bir parti tarafından yönetildiğini, gelinen noktanın iç açıcı olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, “İktidar da öyle düşünüyor olmalı ki manifesto yayınladı” dedi.

Karamollaoğlu, normal şartlarda manifestoların iktidarlar tarafından değil iktidarlara karşı yayınlandığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem şikayet eden hem de şikayet edilen konumda yer aldığını dile getirdi.

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‘AKP’den tepkiler olağanüstü’

SP lideri, darbe girişiminde ‘dış güçlerin parmağı olduğunu’ belirterek “Ama kullanılan unsurlar milli unsurlardı. AK Parti tarafından yetiştirildi. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Erdoğan ‘Ne istediler de vermedik’ dedi” diye konuştu.

Karamollaoğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adının çatı adaylık için geçmesiyle ilgili olarak “AK Parti’den gelen tepki olağanüstü oldu. Ben Abdullah Gül’ün adaylığında garanti görüyordum. ‘Bu ne perhiz, ne lahana turşusu’ eleştirileri gelecek olmasını bile göze alarak istedim ve diğer muhalefet partilerinden de destek göreceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir husumet, anlaşmazlık yok” dedi.

Karamollaoğlu, HDP’nin ittifakta yer almasına İYİ Parti tarafından kabul edilmediği yönündeki iddialara ilişkin “Biz siyasette iki kere ikinin dört olmadığını, üç olduğunu gösterdi. Bu yüzden böyle bir karar aldık. Temel unsur, halkın yaklaşımıydı” dedi.

İkinci tur için politika yok

SP lideri, sözlerine şöyle devam etti: “HÜDA-PAR’la anlaşılmış bir ittifak yok. Abdüllatif Şener’in CHP’den vekil adayı olduğu yönünde bilgi geldi. İkinci tura kim kalırsa kalsın, diğer parti tabanları destekledikleri partinin liderlerinin işaret ettiği adaya destek vermeyecek. Bizim ‘Şu partiye veya diğerine destek veririz’ gibi önceden belirlenmiş bir politikamız yok.”

Karamollaoğlu, eski Zaman yazarı Ali Bulaç’ın tahliyesine dair de şunları dile getirdi: “Ali Bulaç’ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay beyin de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi.”