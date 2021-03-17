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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu: Her sabah aynı andı tekrar ederek ülke ayağa kalkamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Andımız’ın okullarda yeniden okutulması taraftarı olmadığı mesajını verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013’te okullarda okunmasına son verilen ‘Andımız’ın yeniden okunmasına hükmeden mahkeme kararını kaldırmıştı.

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İktidar partisi AKP’nin ortağı MHP ise Danıştay’ı sert sözlerle eleştirmişti. Saadet Partisi’nin ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti de Andımız’ın okutulmasını istiyor.

Karamollaoğlu, YouTube’dan yayınlanan haftalık basın toplantısında Danıştay’ın kararına değindi.

Saadet lideri, öğrenci andıyla ilgili şunları söyledi: “Bugün meselemiz, doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Yoksa her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkamadı da… Oluşturulan suni gündemlerle bu milletin derdini örtbas etmek, hiç kimseye fayda sağlamaz. “

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