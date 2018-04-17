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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu erken seçime hazır: Acele etmekte fayda var

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına yanıt verdi: “Acele etmekte fayda var.”

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

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Milli Gazete’de yer alan habere göre, sözlerine “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil” diyerek başlayan Karamollaoğlu, “Yani iktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz” dedi.

Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabii ki çok uygun bir tarih değil. İlla ‘26 Ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde, Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz, biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.

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