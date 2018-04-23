Karamollaoğlu: Erdoğan’ın etrafında sadece şakşakçılar kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, fikirlerinin müzakere edilmesini istemediğini belirten Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Artık etrafında sadece şakşakçılar kaldı” dedi.

Partisinin bir toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Erdoğan’ın istişareye önem vermediğini söyledi.

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Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Gazeteleri diyor ki, ‘Cumhurbaşkanı istişareye önem verir’. Niye böyle diyorlar biliyor musunuz? Çünkü en büyük zaaf gösterdikleri yer burasıdır. Cumhurbaşkanı müzakere etmeye hazır değil. Söylediği fikrin müzakere edilmesini istemiyor. Kendi içinde bu müzakere yapmak isteyen varsa onları yanından uzaklaştırdı. Artık etrafında sadece şakşakçılar kaldı. Emin olun, onların elinden de artık ses çıkmıyor. Öyle görünmek mecburiyetindeler.”

İktidar partisinin, erken seçim kararıyla ‘Bunlar kısa zamanda gerçekleştiremezler’ anlayışında olduğunu belirten SP lideri, “Ama görecekler, korkunun ecele faydası yok. Gidecekler, gitmek mecburiyetindeler. Bu ülke ayakta kalacaksa onların fikirlerinin değişmesine ihtiyaç var. Bu ülkenin yönetim anlayışının değişmesine ihtiyaç var” diye konuştu.