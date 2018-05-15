Karamollaoğlu ekonomiye baktı: Yolsuzluk ve israf, hükümet için kimlik haline geldi

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ‘ekonomik kriz’i değerlendirdi: “Yolsuzluk ve israf, hükümet için adeta kimlik haline geldi. Bunların önlenmesi halinde ekonomi için ortaya ciddi bir kaynak çıkacak.”

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, gazetecilerle bir araya gelen Karamollaoğlu, Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul inşaatlarının durdurulması gerektiğini söyledi.

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‘Darboğaza girdik’

Bu iki projenin ekonomiye katkısı olmadığını savunan Saadet Partisi lideri şöyle devam etti: “Tam tersi ileride yük olacaklar. Mutlaka üretime dönük yatırımlara ihtiyaç var. ‘Bu hükümet bir dönem daha kalsın, ondan sonra siz düzeltebilir misiniz?’ diye sorarsanız epeyce şüpheli olduğumu söyleyebilirim. Bu politikalarla Türkiye’nin ekonomisi götürülemez, mümkün değil. Yanlış politikalar sebebiyle biz bir darboğaza girdik. Buradan çıkmak istiyorsak kesinlikle yeni bir politika geliştirmeye ihtiyacımız var.”

Karamollaoğlu, yapımı devam eden şehir hastanelerine de değindi: “Sağlık politikasının ranta dayalı çalıştırılabileceğine aklınız eriyor mu? Verilen garantilerle gelecek ipotek ediliyor, dünyada örneği var mı? Yolsuzluk ve israf, hükümet için adeta kimlik haline geldi. Bunların önlenmesi halinde ekonomi için ortaya ciddi bir kaynak çıkacak.”

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‘Suç itirafı’

Hükümetin ‘eğitimin ne olduğunu’ anlamadığını söyleyen Karamollaoğlu, ‘deizm’ tartışmasını hatırlattı: “Ahlaki değerlerin aşınmaması gerekir. Deistlik de buradan kaynaklanıyor. ‘Dile getirmeyelim de yaygınlaşmasın’ diyorlar. Onların meselelere yaklaşımı kötü örnek oluyor.”

Saadet Partisi lideri sözlerini şöyle bitirdi: “Hükümetin bu saatten itibaren vereceği seçim rüşvetine itibar edileceği kanaatinde değilim. Niye bugüne kadar beklediniz ki? 15 yıl iktidarda kalmış hâlâ manifesto yayınlıyorsanız, ‘Bugüne kadar beceremedik bundan sonra çözeceğiz’ manasına geliyor. Sadece ‘Problemin farkına vardık’ demek istiyorlar ama bu da suç itirafıdır.”