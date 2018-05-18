Karamollaoğlu duyurdu: HDP’li vekil Altan Tan partimizden aday olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın partilerinden aday olacağını duyurdu.

Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için HDP’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmamıştı. Tan, aday olmamasına gerekçe olarak, ‘solun Kürt siyasal hareketi içerisindeki etkisini’ ve ‘HDP’nin HÜDA PAR’la ittifak yapmamasını’ göstermişti.

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Tan’ın Saadet Partisi listelerinden adaylığı bir süredir dillendiriliyordu.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’na konuşan Karamollaoğlu, listelerde sürpriz isimler olacak mı sorusuna, “Listede sürpriz bir iki isim olabilir. Bizim işimiz zor. Hem bize uyacak, hem de kamuoyunun biraz alakasını çekecek insanlar” yanıtını verdi.

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Tan ile ilgili olarak da Karamollaoğlu, “Aday olacak herhalde. Bizim eski dönemde genel idare kurulu üyeliğimizi yaptı” dedi.