Karamollaoğlu: Çöküşü sadece ‘dış güçler’le açıklamak gerçekleri görmemektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ekonomideki çöküşü sadece ‘ABD krizi’yle ‘dış güçlerin operasyonu’yla açıklamak gerçekleri görmemektir” dedi.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından TL dün dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetmişti. Dolar/TL kuru şu an 6.4 seviyelerinde. Resmi verilere göre Türkiye’nin 453 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

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‘Problemler lafla, hamasetle çözülemez’

Milli Gazete’nin aktardığına göre Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Modeli’yle ilgili “Maalesef bir kez daha dağ fare doğurmuştur. Beklenti, hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Yeni hiçbir şey yok demek abartı olmaz. Tek vurgu Merkez Bankası’nın bağımsızlığına zarar verilmeyeceği hususudur” diyen SP lideri, iktidar kanadından gelen açıklamaların ‘güven tesis etmek‘ yerine ‘endişeyi artırdığını’ savundu.

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Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Ne yazık ki iktidar hala ekonomideki asıl problemi görememektedir. Yatırım diye açıklanan projeler parayı betona gömmekten ibaret. Dünyanın hiçbir yerinde parklar yaparak kalkınan devlet yoktur. Ülkeler fabrika yaparak, kaynaklarını Ar-Ge’ye ayırarak kalkınır. Ekonomide acil problemlerimiz bellidir: İşsizlik, artan dış ticaret açığı, yükselen enflasyon ve döviz kuru, borç yükü, ABD’nin ambargosu, çelik ve alüminyum vergi artışı. Bu problemler lafla, hamasetle çözülemez. Ekonomideki çöküşü sadece ‘ABD krizi’ ile ‘dış güçlerin operasyonu’yla açıklamak gerçekleri görmemektir.”

‘ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız’

Uzun vadede inandırıcılığın, söylemle değil ancak eylemle sağlanabileceğini kaydeden SP lideri, “İktidarın son dönemde başarı diye ortaya koyduğu tek ekonomik hamle Çin’den bulduğu 3.6 milyon dolarlık kredidir. Ne yazık ki, Türkiye yana yakıla kredi arayan bir ülke durumuna düşürülmüş buluyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Hiçbir ülkenin ekonomisi sadece kredi ve borç bularak düzelmez. Belki böylece günü kurtarabilirsiniz, ama geleceğinizi ipotek altına almış olursunuz. Osmanlı İmparatorluğu’nu batıran da borç politikası olmuştu. Bu mantıkla gidilirse Türkiye Duyun-u Umumiye günlerine geri döner endişesini taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘IMF’yle masaya oturun’

Gelişmelerin Türkiye’yi ‘IMF kapısı’na zorladığını savunan Karamollaoğlu IMF’yle masaya oturulmasını önerdiklerini söyledi.

SP lideri şöyle devam etti: “Biz ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız. Bu çerçevede en önemli konu ülkemizde iç barış, huzur ve kardeşliğin tesisi, yekvücut olduğumuzun bütün dünyaya gösterilmesidir. Bu da ancak, adalet ve güvenliğin tesisi ve kutuplaştırıcı siyasi üsluptan vazgeçilmesi ile sağlanır. Buradan sayın cumhurbaşkanına sesleniyoruz; Türkiye’deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği, bir ‘acil kriz toplantısı’ düzenlenmelidir. İçinde bulunduğumuz krizi aşmanın ilk şartı toplumsal uzlaşı ve mutabakat ortamının sağlanmasıdır.”