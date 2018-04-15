Karamollaoğlu artırdı: OHAL kıstasları AKP’lilere uygulansa yüzde 75’i hapse girer

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, OHAL uygulamalarındaki kıstasların AKP’lilere uygulanması halinde yüzde 75’inin hapse gireceğini söyledi.

Partisinin Erzurum kongresine katılan Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’de yapılan bütün yatırımları durduracaklarını söyledi.

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Saadet lideri şöyle devam etti: “Çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsini… ‘Deli misin’ diyorlar. Eh birazcık delilik var. Akıllılar hep sınıfta kaldı. Niye bunları söylüyorum çünkü bizim atacağımız adımları söylediğimiz zaman bunlar ‘Yav sen delisin’ diyorlar. Biz de diyoruz ki bu gün ülkemizin içine sürüklendiği problemlerden ancak biraz deli olan insanlar kurtarır. Ama zırdeli değil, işinin delisi, mesleğinin delisiyiz.”

‘Ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık’

Ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye’nin her yerinde ‘kol gezdiğini’ söyledi.

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Yüzbinlerce insanın ‘OHAL mağduru’ olduğunu belirten aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi: “OHAL döneminde iktidarın kafası karışır çünkü adalet mekanizması çalışmadığı için her türlü iftira yaşanır. Yüz binlerce insan olağanüstü halden etkilendi. Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları Ak Parti üyelerine uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75’i girer diyorum.”

‘İsyan başlayacak’

Saadet lideri hakimlere de seslendi: “Korku ve endişe içinde olduğunuzu biliyorum. Ama mertlik gösterip, sıkıntıyı sırtlanmaz, göze almazsanız yarın çok daha büyük belalara muhatap olursunuz. Zalim sıfatına girersiniz. Bunu unutma diyoruz ama zaman gösterecek. Öyle inanıyorum ki ben bir gün gelecek burada bir isyan başlayacak. ‘Olmaz’ diyecekler, ‘Artık biz bu zulümden vazgeçtik’ diyecekler mecburen. O zaman tablo değişecek, o zaman gerçekler inşallah açığa çıkacak.”