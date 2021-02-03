Karamollaoğlu: Anayasa’dan önce zihniyet değişmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ve iktidar ortağı MHP’nin Anayasa değişikliğine ilişkin söylemlerini ‘gündem değiştirme girişimi’ olarak niteleyerek, zihniyet değişmeden yapılacak düzenlemelerin fayda sağlamayacağını savundu.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, gündemdeki Anayasa değişikliği meselesine değindi.

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Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Karamollaoğlu şunları söyledi:

“İktidar zihniyetini, tavrını, yaklaşımını değiştirmeden hangi anayasa değişikliğini getirirseniz getirin hiçbir faydası olmaz. Anayasa değişikliğini sadece gündemi değiştiren bir girişim olarak görüyoruz. Keşke müspet manada bir değişiklik olsa. Çünkü Anayasa ortak bir metindir. İktidar da muhalefet de bu konuda ittifak etmek mecburiyetindedir. Anayasa’yı Meclis’te çoğunluğu bulunan bir parti muhalefete rağmen yaparsa, o anayasada mutlaka birtakım eksiklikler, yanlışlıklar, aksaklıklar olur.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısının ardında yeni bir Anayasa’yı tartışmanın zamanının geldiğini açıklamıştı. Devlet Bahçeli’den Erdoğan’a destek gelmiş, MHP lideri bir gün sonra, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının açık olduğunu ifade etmişti.