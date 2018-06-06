Karamollaoğlu: Anadilde eğitim talebinin karşılanmasında sakınca yok

Saadet Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, genel af konusunun gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirterek “Seçim rüşveti gibi geliyor” dedi.

NTV canlı yayınında Oğuz Haksever’in sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

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“* (Saadet Partisi’nin Kürt raporu) ‘Yok’ demek sorunun olmadığı anlamına gelmiyor. Onlara söz vermiştik, ‘Bu konuyla ilgili görüşlerimizi Diyarbakır’da açıklayacağız’ demiştik. Çözüm önerilerimizi gündeme getirdik. Anadilde eğitim de verilebilmeli. Bu onlar için bir ihtiyaç olarak görülüyor. Bu talebin de yerine göre karşılanmasında biz de bir sakınca görmüyoruz.

* Diyarbakır’a her gittiğimde biraz daha fazla ilgi olduğunu fark ettim.

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* (Saadet Partisi’nin ekonomik vaatleri) Türkiye’deki kutuplaşmayı en önemli sorunu görüyoruz. Ekonomiden önce adalet reformu ve güçler ayrılığını önemsiyoruz. Dış politikada etkili olmak istiyorsanız ekonominiz iyi durumda olmalı. Sattığınızın aldığınızdan fazla olmalı. Kuvvetler ayrılığının sağlanması lazım.

* Ülkedeki büyümeyi obezite hastalığına benzetiyorum. Biz şu anda milli gelirin içine borcu da katıyoruz. Ekonomi dediğimiz güçlenerek kalkınmak bizim ekonomik kalkınma modelimiz olması gerektiğine inanıyoruz.

* Hükümetin en çok övündüğü şey ‘IMF’ye borcum yok…’ IMF’ye yok ama başka yerlere var. Bugün Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikaları Kemal Derviş’in getirdiği politikalarla aynı.

* Cemevlerinin statüsü toplu olarak ele alınmalı.

* Tam seçime giderken şu sıralara af gibi konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Seçim rüşveti gibi geliyor.”