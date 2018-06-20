Karamollaoğlu AKP’ye yüklendi: İstifa için adaylarımıza baskı var, acınacak haldesiniz

Saadet Partisi (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, milletvekili adaylarına istifa etmeleri için AKP’den baskı olduğunu iddia ederek, “Belki farkında değilsiniz, fakat acınacak haldesiniz” dedi.

AA’ya konuşan Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin ‘teröre destek verdiği’ gerekçesiyle milletvekili adaylığından çekilmişti: “Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacağım.”

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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, sözlerine şöyle başladı: “‘Yeni Türkiye’ dillerinden düşmüyor, ancak ‘Eski Türkiye’ye’ ait ne kadar çirkin iş varsa onları yapmaktan da geri durmuyorlar.”

Begiş’in ‘baskıyla istifa ettirildiğini’ savunan SP lideri, “Ülkenin en önemli haberiymiş gibi de başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere kontrollerindeki medyadan takdim etme gayretine düştüler” dedi.

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Şırnak’taki diğer SP adayına ve merkez ilçe teşkilatına istifa etmeleri için baskı yapıldığını aktaran Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Belki farkında değilsiniz, fakat acınacak haldesiniz.”