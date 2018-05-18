Karamollaoğlu: AK Parti diye bir şey yok, Erdoğan var, ANAP’tan hızlı çözülürler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine oy verip AKP’ye oy vermeme eğiliminde olanları ‘münafık’ diye nitelemesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zarar verdiğini belirterek, “AK Parti ANAP’tan bile hızlı çözülür” öngörüsünde bulundu.

1980’lerde iki dönem açık oy farkıyla iktidar olan ANAP, Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra 1990’larda hızla düşüşe geçmişti.

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Cumhuriyet gazetesine konuşan Karamollaoğlu, “‘Cumhurbaşkanlığı tamam, Meclis’te de AK Parti’nin çoğunluğu olsun’ demesi, ‘münafık’ demesi kendisine zarar verdi. Yani aslında hakikaten Tayyip bey o çıkıştan endişelendi. Şimdi de endişeli. Şu anda rahat değil, cumhurbaşkanlığı için. Milletvekilliği için zaten farklı bir tablo çıkar” dedi.

Cumhurbaşkanı gibi düşünmeyen bir Meclis’in kamuoyunu ciddi şekilde etkileyeceğini ve AKP’nin çözülme sürecine gireceğini belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti: “AK Parti’nin bundan sonra varlığını uzun zaman devam ettireceği kanaatinde değilim. ANAP gibi olur. Daha hızlı çözülür belki. AK Parti diye bir şey yok ki Türkiye’de, Tayyip Erdoğan var. O olmadığı zaman, onun etkisi ortadan kalktığı zaman, AK Parti olgusu ortada kalmaz. AK Parti menfaat ilişkileri ile ayakta duran bir kuruluştur. 15 sene iktidarda bulunan bir parti kendi kendisinden şikayet edebilir mi? Arkadaşların meselelere yaklaşımında hiçbir konuda anlayamıyoruz. Bir yerde istişare mekanizması ortadan kalkarsa herhangi bir düzelme olmaz. Bunların içinde bulunan insanların büyük bir kısmı arkadaşımız. Başta Tayyip Erdoğan. Hakikaten ipin ucunu kaçırdılar. Düzelme ihtimali gözükmüyor, sinyal bile vermiyorlar. “