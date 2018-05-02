Karamollaoğlu 100 bin imzayla başvurdu: SP adaylığım için seferberlik ilan etti

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzayla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

Karamollaoğlu, “İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bir iki gün içinde bu açıklamalar yapılacak” dedi.

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Seçim sürecinde önemli adım attıklarını belirten SP lideri şöyle devam etti: “Adaylık müracaatında bulunduk. YSK başkanımıza, birtakım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Onlar da açıklamalarda bulundular. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız. Bunun dışında bir şey yok. İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 1- 2 gün içinde bu açıklamalar yapılacak inşallah.”

‘Parti adaylığım için seferberlik ilan etti’

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına başvurusuyla ilgili şunları söyledi: “İktidar mensupları, bunu da polemik konusunu haline getirmeye çalışıyorlar. Elbette şahıs olarak müracaat ediyoruz; çünkü bizim Meclis’te grubumuz yok. Ben Saadet Partisi’nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim aday olmam için seferberlik ilan etti. ‘Bu partinin adayıdır, değildir’ söylemleri boş laflar. Memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu. Böyle boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar. İktidar partisi, Türkiye’nin herhangi bir meselesini gündeme getirerek, müzakere açabiliyor mu? Açamıyor. Bir yere gelip, ‘Şunu tartışalım’ dediğimizde gelebiliyor mu? Gelemiyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz çekişmelerle değil, ülkenin problemleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Siyasi partiler, birbirini hırpalamak için değil, ülkenin problemlerine çözüm bulmak için varlar.”

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