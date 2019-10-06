Karaman’daki çocuk tecavüzlerinde yıllar sonra yöneticilere soruşturma izni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ensar Vakfı’nın da adının geçtiği Karaman’daki çocuk tecavüzüne ilişkin, üç kamu yöneticisinin soruşturulması için izin verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ensar Vakfı ile Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KAİMDER) bağlı kayıt dışı yurtlarda, 2012-2015 yıllarında yaşanan çocuk tecavüzlerinin ardından eski yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu dahil birçok kişi, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporunu Soylu’ya raporunu sunmasının ardından, bakan izin verme kararı aldı.

Soruşturma izni verilenler, dönemin il milli eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır ile il dernekler müdürü Ömer Sezer. Soylu, kusuru olmadığı gerekçesiyle dönemin valisi Murat Koca’ya soruşturma izni vermedi.

İzin yazısında, olayın yaşandığı yurdun kaçak olduğu belirtilerek vakıf ve derneğe olayın ardından denetim yapıldığı dile getirildi.

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Ne olmuştu?

Karaman’da sekiz ila 10 yaşlarındaki 45 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen Muharrem Büyüktürk tutuklanmıştı. Büyüktürk’ün çocuklara tecavüz ettiği polis raporuyla belgelenmişti.

Öğretmenin Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne yakın kişilerin kiraladığı evlerde ders verdiği ortaya çıkmıştı. Bu vakıf ve dernekler savunmaya geçmişti.

Büyüktürk, Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e bağlı yurtlarda 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için 508 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.