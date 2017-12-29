Üniversite logolu afişler: ‘Müslüman yılbaşı kutlamaz’, ‘Piyango haramdır’

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki farklı noktalara, ‘Müslüman yılbaşı kutlamaz’ ve ‘Piyango haramdır’ yazılı afişler asıldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanısıra üniversite logosunun da bulunduğu görüldü.

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Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait ‘Yılbaşı kutlamıyoruz’ yazılı afiş asıldı.

Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, şunları söyledi: ”Mevzuata aykırı olmadığı, kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.”