Karaman’da stat tartışması: İsmi Lütfi Elvan değil Atatürk olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın memleketi Karaman’da yapılacak stada kendi adının verilecek olması tartışma yarattı. Tartışma sonrası stadın adının Atatürk olması kararlaştırıldı.

Açılışı 25 Ağustos’ta yapılacak şehir stadyumun adının ‘Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi’ olacağı açıklanmıştı.

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Ancak resmi açılış programında stadın adının ‘Lütfi Elvan Şehir Stadyumu’ olarak değiştirildiği görülmüştü.

Konunun haber olması üzerine Elvan’ın Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen’i arayıp stada Atatürk’ün isminin verilmesini istediği belirtilmişti.

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‘Hepimizin ortak değeri’

DHA’nın haberine göre Ermenek 23’üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali’ne katılan Elvan’ın gündeminde stat vardi.

Elvan, ilçeye yapılan yeni stada ‘Atatürk’ ismi verilmek istenirken kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi: ”Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan sayın Ermenek belediye başkanımızı, sayın Sözkesen’i kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle, bu tür şeylerde gözümüz olmaz ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmiştirler. Ben de bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini sayın belediye başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.”