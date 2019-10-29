Karaman’da silahlı çatışma: Biri polis iki yaralı

Karaman’da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi’ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen iki kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, çatışmanın ortasında kaldı. Araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi. İki grubun çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu. Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ’ın, bacaklarına ve beline isabet etti. Yaralanan Karadağ’a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

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Çatışma anı kamerada

Silahlı kavga anı ise DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma sırasında yoldan geçen Zafer Şahin de vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çatışma anını DHA muhabiri görüntüledi… 'Cinayet bürodan polisim vuruldum acil ambulans' — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) October 29, 2019

Yaralanan polis memuru Yücel Karadağ, müdahale eden sağlık görevlilerine ”Panik yapmaya gerek yok. Beni alın buradan. Çıkalım buradan” diyerek uyarıda bulundu. Ambulansa alındığı sırada da müdürlerine ”Müdürüm iyiyim. Daha önce de yaralanmıştım. Büyütecek bir şey yok” dedi. Yaralı Karadağ ve Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Evin balkonunda bulunan iki kişi ile onlara ateş eden bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.