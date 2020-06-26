Karaman’da Ramazan öncesi 120 olan vaka sayısı, 500’e ulaştı: ‘Rehavete kapıldık’

Karaman’da Ramazan Bayramı öncesi 120 olan Covid-19 vaka sayısı bayram sonrası ‘normalleşme’ döneminde 500’e ulaştı.

Karaman’da il sağlık müdürlüğü öncülüğünde ‘pandemi farkındalık yürüyüşü’ düzenlendi.

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’16 kişi vefat etti’

Yürüyüşe katılan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık şunları söyledi: “Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500’e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir.”

Vali, vaka sayının artmasının nedeninin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Şimdi geriye dönüp acaba nerde hata yaptık deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik.”