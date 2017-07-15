Karaman’da 18 işçinin can verdiği madenin müdürüne tutuklama kararı

Karaman’da 18 işçinin can verdiği maden faciasında 11 yıl ceza alan madenin müdürü ve hissedarı hakkında ailelerin itirazı sonrası tutuklama kararı çıktı.

Ermenek ilçesinde işçilerin Ekim 2014’te su baskını sonrası yaşanan göçükte hayatını kaybetmesiyle ilgili Ermenek ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştı.

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Diğer 16 sanıkla birlikte ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan yargılanan Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi’nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey 11 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Müdüre tutuklama

Ancak madenci aileleri karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi, 13 Temmuz’daki kararında Mayıs 2016’da tahliye edilen Abdullah Özbey’in tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, tutuklama kararına ‘kaçma şüphesinin giderilmemiş oluşu, atılı suçla ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve devam etmesi, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı konusunda oluşan kanaat’i gösterdi.

Öte yandan mahkeme, tutuklu sanıklar Saffet Uyar ve Ali Kurt’un tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen halen yakalanamayan Özsoy’un yakalanmasına karar verdi.