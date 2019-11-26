Karaköy’de genci darp eden kadına 12 yıl sekiz aya kadar hapis istemi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kadını darp etmesi sonrası tutuklanan saldırgan hakkında 12 yıl sekiz aya kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraflar: DHA

Karaköy’de 15 Kasım’da yolda yürüyen iki kadın, karşı yönden gelen S.Y. isimli kadının saldırısına uğramıştı. Saldırıya uğrayan G.İ.’nin şikayeti üzerine yakalanan saldırgan, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ gerekçesiyle 16 Kasım’da tutuklanmıştı.

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G.İ. ifadesinde ‘başörtülü olduğu için’ saldırıya uğradığını iddia etmişti. Görgü tanıkları da bunu destekleyen beyanlarda bulunmuştu.

S.Y.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre savcılık S.Y. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

S.Y.’ye ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dört yıl sekiz aydan 12 yıl sekiz aya kadar hapis cezası istendi.

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‘Karaköy’e gitmedim, Marmaray’ı kullanmadım’

Saldırgan S.Y. ise kendisinin o gün Karaköy’e hiç gitmediğini öne sürerek şikayetçilerin polisin benzetmesinden yola çıkarak kendisini teşhis ettiklerini söyledi.

Psikolojik bir rahatsızlığı veya kullandığı bir ilaç olmadığını belirten S.Y., olay günü Marmaray’ı hiç kullanmadığını ve şikayette bulunan kişileri daha önceden tanımadığını ileri sürdü.