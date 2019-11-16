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Yaramazlara biraz batar!

Karaköy’de genci darp eden kadın adliyede

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kadını darp etmesi sonrası gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Saldırı anı. (Fotoğraf: DHA)

Olay dün saat 15.00 sıralarında Karaköy’de meydana geldi. S.Y. isimli saldırgan kadın, cadde üzerinde karşı yönden yürüyen G.İ.’ye yumruk attı.

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Arkadaşının yanında saldırıya uğrayan genç, Karaköy Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. G.İ.’nin ifadesinde başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söylediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı” bilgisini verdi.

S.Y., Taksim Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Tanıklar: Başörtüsünü çekti

G.İ.’yi saldırı sonrası dükkanına alan Cihat İsmailoğlu, “Kız kardeşimiz örtülü olduğu için diğer kadın da onun kafasına vurarak başörtüsünü açtı” dedi.

Bir diğer tanık Veysel Ekingen, saldırganın ‘aşağılayıcı kelimeler’ söyleyerek olay yerinden uzaklaştığını dile getirdi.

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