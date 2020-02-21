Karaköy’de başörtülü genci darp eden kadına dört suçtan iki yıl dokuz ay hapis

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kadını darp etmesi sonrası tutuklanan saldırgana iki yıl dokuz ay 17 gün hapis cezası verildi.

Saldırı anı. (Fotoğraf: DHA)

Karaköy’de 15 Kasım 2019’da yolda yürüyen iki kadın, karşı yönden gelen S.Y. isimli kadının saldırısına uğramıştı. Saldırıya uğrayan G.İ.’nin şikayeti üzerine yakalanan saldırgan, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ gerekçesiyle bir gün sonra tutuklanmıştı.

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G.İ. ifadesinde ‘başörtülü olduğu için’ saldırıya uğradığını iddia etmişti. Görgü tanıkları da bunu destekleyen beyanlarda bulunmuştu.

S.Y.’ye ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dört yıl sekiz aydan 12 yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.