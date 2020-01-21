Karakolda avukatı darp eden komisere hapis ve para cezası

İstanbul’da karakolda bir avukatı darp edip silah çeken, daha sonra ayrımcı sözler sarf ettiği öne sürülen komisere hapis ve para cezası verildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şüpheli ifadesine katılmak için giden Gül Simge Yılmaz, komiser tarafından darp edilmiş, üzerine silah doğrultulmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada komiser dahil dört görevli açığa alınmıştı.

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Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre İstanbul 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı.

Mahkeme, komiser Gökhan Kızıltepe’ye takdir indirimiyle iki yıl bir ay hapis ve 8 bin 750 lira adli para cezası verdi. Polis memuru Emre Andaç’a da yine indirimle 3 bin 125 lira adli para cezası verildi. Polis memuru İ.C. ise beraat etti.

Ne ceza istenmişti?

İddianamede Yılmaz’ın avukata beş defa hafif şiddetle vurduğu, bu sırada sopaları komisere götüren Andaç’ın güldüğü belirtilmişti.

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Kızıltepe’ye ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından altı yıldan sekiz yıl dokuz aya kadar hapis, Andaç’a ‘kasten yaralamaya yardım etmek’ suçundan üç aydan sekiz buçuk aya kadar hapsi istenmişti. İ.C.’ye de ‘tehdit suçuna yardım etmek’ten bir yıldan iki buçuk yıla kadar hapsi sitendi.

‘Hukuk devleti itibarını zedeler’

Gerekçeli kararda, söz konusu davranışların, avukatların kamusal savunma görevlerini ‘kaba davranışlara, şaka bahanesi altında darp fiillerine, sözlü ve fiziki mağduriyete maruz kalmadan yapabilme inancını zedelediğine’ dikkat çekildi.

Kararda, özellikle kadın avukatlarda savunma sürecinde aynı şeyleri yaşama tehdidi etkisi oluşturacağı için İstanbul Barosu’nun da eylemden zarar gördüğü belirtilerek ‘komiserin, avukatları dahi kamera kayıtları önünde darp etmesinin, insan hakları yönünden, yabancılar nezdinde hukuk devleti itibarını zedeleyici olacağı’ kaydedildi.

‘Anormal hareketleriyle uyumlu’

Kararda şu ifadelere de yer verildi: “Sanık Gökhan Kızıltepe, görüntü kayıtlarının kaydetmediği alandaki avukat Gül Simge Yılmaz’a ‘Nerelisin? Alevi misin?’ diye sorduğu, avukatın da ‘Hayır’ değilim demesi üzerine, ‘Senin soyunda sopunda bir karışıklık var’ şeklinde aşağılayıcı beyanda bulunarak hakaret suçunu işlediği, sanığın işlediği hakaret suçunun, sanık Gökhan Kızıltepe’nin anormal hareketleriyle uyumlu olduğuna mahkemece vicdani kanaat getirilmiştir.”