Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bir dünya projesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulundaki sunumunda, Kanal İstanbul’un, ‘bir dünya projesi’ olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Karaismailoğlu, Türkiye’nin ‘sadece beş yılını, 10 yılını değil, değişen dünya ekonomik ve ticari hareketlerine uygun bir şekilde’ Türkiye’nin 100 yıllık kaderini belirleyecek atılımları yaptıklarını kaydetti.

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Dünyadaki yük akışının, yıllara sari olarak arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bu yıl 12 milyar ton yük hareketi varken, 2030 yılında 25 milyar ton, 2050 yılında 95 milyar ton, 2100 yılında 150 milyar ton yük hareketi olacağını öngördüklerini bildirdi.



Bu yük akışının yaklaşık yüzde 90’ının denizyolu ile gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Özellikle Karadeniz bu yük akışının önemli bir lojistik gölü olacaktır. Karadeniz’de bulunan limanlara bu sebeple çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Kuzey- güney aksının merkezinde bulunan deniz bağlantısı ile Türkiye, çok stratejik bir konumda bulunmaktadır.

Bu stratejik konumdan doğru bir şekilde faydalanmak için Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında Kanal İstanbul Projesi’ni gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul, bu planın en önemli yapıtaşıdır. İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal İstanbul, bir dünya projesidir. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygun ve önüne çıkan tarihi fırsatları değerlendirmeyi sağlayacak bir ulaştırma ve altyapı inşasının önemine ve bu minvalde yaptığımız çalışmalara dikkati çekmek istedik. Ülkemiz için gurur; dünya için örnek projeler yapmaya devam edeceğiz.”

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İstanbul trafik yoğunluk haritasını da meclise sunan Karaismailoğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli yapılmasıydı; ‘kitlenen bir trafik olacağını’ belirtti.