Karadenizli işletmecinin Katar derdi: Tüm oteller Arap turistlere göre dizayn edilmiş

Doğu Karadeniz’deki yapılaşmanın sorumlusu olarak görülen Arap dünyasına yönelik turizmin son dönemdeki korkulu rüyası Körfez ülkelerinin Katar’la yaşadığı kriz oldu.

Türkiye’nin Katar’ın yanında durmasıyla bilhassa Arap ülkelerinde başlayan Türkiye karşıtı propagandalar, turizm işletmecilerini rezervasyon iptalleri konusunda tedirgin ediyor.

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Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, yaşadıkları gerginliği şöyle anlattı: “Arap ve Körfez ülkeleri özellikle Doğu Karadeniz’in en önemli pazarları arasında. Neredeyse tek pazarı denilebilir. Şu anda büyük iptaller yok. Ancak en ufak bir iptal yaşandığında ‘Acaba boykot başladı mı’ diye düşünüyoruz. Suudi Arabistan Türkiye Büyükelçiliği’ne yönetimin Türkiye’ye gidilmemesi yönünde bir karar alıp almadığını sorduk. Böyle bir kararın alınmadığını söylediler.”

Tüm oteller Araplara yönelik dizayn edilmiş

Arap ülkelerinin seyahat yasağı getirmesi durumunda turizmin biteceğini söyleyen Toktaş, bundan kısa süre önce sadece yerli halkın, ekolojiyle uyumlu butik pansiyonlar işlettiği Doğu Karadeniz’de son dönemde yapılan tüm işletmelerin de Arap turistlere yönelik olduğunu açık etti.

Doğu Karadeniz’de yerli halkın karşı çıktığı, sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle birbirine bağlamayı amaçlayan ‘Yeşil Yol’ projesi de bölgedeki Arap turizmini güçlendirmeyi hedefliyordu.

Tokgöz şöyle konuştu: “Eğer böyle bir karar alınırsa özellikle Trabzon’da turizm bitme noktasına gelir. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası Antalya’da ne olduysa Doğu Karadeniz’de daha kötüsü olur. Restoranlardan otellere, araç kiralama şirketlerinden hediyelik eşya dükkanlarına kadar herkes Arap turiste muhtaç. 15 Eylül’e kadar yoğun sezon devam edecek. Bölgedeki neredeyse tüm oteller Arap turiste göre dizayn edilmiş durumda. Eğer körfez ülkelerinden talep kesilirse bunu yerli turist ile de dolduramayız.”

Bölgedeki turizmcilerin çok tedirgin olduğunun altını çizen Tokgöz, bölgedeki Arap turizmine ilişkin de şu bilgileri verdi: “Sadece Trabzon’da geçen yıl 450 bin kişi geceleme yapıldı. Rize’de ise 75 bin kişi geceleme oldu. Bunlar resmi rakamlar. Bir de merdivenaltı çalışan evlerini otele çevirenler var. Neredeyse bir o kadar da bu yerlerde Körfez ülkelerinden gelen turistler ağırlanıyor. Orta Karadeniz’de de Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında artış var.”