Karadeniz’deki yangınların nedeni, ‘bahçe temizliği’; yedi kişiye yasal işlem başlatıldı

Karadeniz bölgesindeki beş ilde 71 noktada dün çıkan ve gece boyu süren orman yangınlarından önemli bir kısmı kontrol altına alınıp söndürülürken, bir kısmı da kendiliğinden söndü. Trabzon’da dört, Rize’de dört ve Samsun’da iki noktadaki yangınlara müdahale edilirken, bölgede 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61’inin söndürüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘yangınların büyük bir kısmınının kontrol altına alındığını, ancak kontrol altına alınamayan yerlerin de olduğunu’ açıkladı. Pakdemirli, çalışmaların sabaha kadar süreceğini belirterek, “İnşallah o yangınları da kontrol altına alacağız” dedi. Pakdemirli, yangınlarla ilgili yedi kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını da açıkladı. Jandarma ekipleri de bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere para cezası kesti.

Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda altı evin yanarak kullanılamaz hale geldiği, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçelerinin zarar gördüğü bildiriliyor. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.

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Karadeniz’de bir gecede çıkan yangınlara, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların da etkili olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Bölgede hissedilebilir hava sıcaklığının 24 derece olduğu belirlendi.

Trabzon’da orman yangını 140 futbol sahası büyüklüğünde etkili oldu, 21 ev yandı

Trabzon’da dün 11 ilçede 37 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları, 140 futbol sahasından (100 hektar) fazla alanda etkili olurken 14 futbol sahası (10 hektar) kadar fındık bahçesi de zarar gördü.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi, Taşcılar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da müdahale ediyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda çıkan ufak çaplı örtü yangınlarının ise kendiliğinden söndüğü gözlendi. Gece boyu süren yangınlar nedeniyle risk altında olan Günebakan Mahallesi’nde dokuz ev tahliye edildi.

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Bu arada, jandarma ekipleri, bölgedeki bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere de para cezası kesti. Jandarma ve ilçe kaymakamlık ekipleri de bölgede birçok evin kapısını çalarak, bahçelerinde ateş yakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Günebakan Mahallesi’nde çıkan örtü yangını ise ekiplerin 13 saatlik uğraşılarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ise sekiz kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Bu kişilerin yaktıkları anız ateşleri nedeniyle orman yangınlarına sebebiyet verdikleri değerlendirilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hakkında yasal işlem başlatılan kişi sayısını yedi olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise Trabzon’da çıkan toplam 55 örtü yangınından 51’inin kontrol altına alındığını açıkladı. Kentteki dört yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “OGM, 23 Aralık 2019’dan bu yana Trabzon’da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38’ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon’daki dört yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon’a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular” dendi.

Trabzon genelindeki yangınlarda can kaybının olmadığı da belirtilen açıklama, şöyle devam etti: “Ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesinde dokuz ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü. Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.”

Yangını söndürmeye çalışan köylüler: Uzun zamandır yağmur yağmadı, elektrik hatlarından kaynaklanmış olabilir

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Taşçılar köyünde çıkan yangını söndürmek için çabalayan bölge sakinleri de, yaşadıklarını anlattı. Ahmet Emin Koç, yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, “Dün öğleye doğru yangınlar başladı. Rüzgarla birlikte hızla yayıldı. İlk önce karşı taraflardan başladı daha sonra değişik kollara yayılarak bu dağa kadar geldi. Çok zamandır yağmur yağmadı. Ormanın zemini iyice kurudu. Unutulan, yakılan, bırakılan ateşin sıçramasıyla büyüdü. Yangınlar, köyün girişine kadar indi. Nereden geleceği belli değil. Rüzgar olduğu için sürekli farklı yerlerde yangın oluyor. Mayın tarlası gibi bir hale geldi ve bu durum bizi korkutuyor” dedi.

Tüfekçi mahallesi muhtarı Ahmet Terzi de yangının dünden beri devam ettiğini anlatarak, “Havanın rüzgarlı olması dolayısıyla bir türlü kontrol altına alınamıyor. Yapraklar kuru, bir aydır yağmur yağmadı, her taraf kurak. Dolayısıyla ateş çabuk ilerliyor. Neden çıktığını bilemiyoruz. Vatandaşların çalıları yakmasından olabilir. Herkes tedirgin, korkuyor ama yapabilecek bir şey yok” diye konuştu.

Numan Sabitaydın ise “Araba yolunun olmadığı yerlerde yangınlar çıkıyor. Komşunun evi vardı, yandı. Yangın yukarı doğru devam ediyor. Şu anda insan gücüyle yapılacak bir şey yok. Rüzgar dursun, yağmur yağsın, diye bekliyoruz. Elektrik hatlarından kaynaklanmış olabilir. Teller birbirine değip, kıvılcım sıçramış olabilir” dedi.

Rize’de ulaşım sorunu yüzünden yangınlara müdahale zorlaşıyor

Rize’de ise dün akşam saatlerinden itibaren dört noktada yangın çıktı. Ardeşen ilçesi Eski Armutluk Mahallesi’ne çıkan orman yangınına arazi ve yol durumu nedeniyle itfaiye ekiplerince müdahale edilemiyor. Ekipler yangını kazma ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. Merkeze bağlı Karasu köyünde de çıkan orman yangınına yol olmaması nedeniyle araçlarla müdahale edilemiyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangın yer yer yeniden alevlenerek sürüyor. Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde ise çıkan yangına müdahale ediliyor.

Samsun’da altı futbol sahalık alan zarar gördü; tarla temizliği yapılmaması istendi

Samsun’da da, dokuz ilçede 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü arazözleri aracılığı ile müdahale edilen yangınlardan 11 noktadaki söndürülürken, Vezirköprü ve Ladik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. İki ilçede yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Kentteki yangınlarda yaklaşık altı futbol sahası (4,5 hektar) kadar örtü alanı zarar gördü.

Samsun’daki yangınlar.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada çıkan yangınların sebebinin araştırıldığı belirtilerek, şöyle dendi: “Yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos, yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Milli servetimizin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması ve yakmış oldukları ateşin sönünceye kadar başından ayrılmamaları önem arz etmektedir.”

Ordu’da 30 futbol sahalık orman alanı zarar gördü, 100 dönüm fındık bahçesi kül oldu

Ordu’da ise 19 ilçede 56 farklı noktada çıkan örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları, kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlde yaklaşık 30 futbol sahası (22 hektar) büyüklüğündeki alan yangınlarda zarar görürken, 100 dönümlük fındık bahçesinin de, kül olduğu bildiriliyor.

Ordu’daki yangınlarda 100 dönümlük fındık bahçesi yandı. Fotoğraflar: DHA

Ordu Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, ilçe belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri ile yangınlara müdahale edildi. İlde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçede 153 mahallenin elektrikleri kesildi, 295 trafo merkezinde ise arıza oluştu.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangınların çıkış nedeni olarak ‘bahçe temizliği’ne işaret edildi. Açıklamada şöyle dendi: “Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır.”

Öte yandan dün geceki şiddetli fırtınada Akkuş, Aybastı, Kabadüz ile Mesudiye ilçelerinin bazı mahalle ve yaylalarında evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın en çok Kabadüz’de etkili olduğu belirtildi. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarda, elektrik telleri koptu. İlçelerde, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

Giresun’da 77 futbol sahalık orman alanı zarar gördü

Giresun’da yedi ilçede 15 örtü yangını çıktı. 114 personel, 41 araç ve vatandaşların desteği ile 14 yangın söndürülürken, bir yangın ise sürüyor. İlde çıkan yangınlarda 77 futbol sahası (55 hektar) kadar alan zarar gördü.

Yağlıdere Kaymakamlığı, yangınlara neden olan bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çalı, odun, anız yakılmasını, yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Anız yangınları sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu görülmektedir. Bu itibarla çalı, odun, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Çalı, odun, anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın; çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilgili birimlere bildirmesi önem arz etmektedir.”

Gümüşhane ve Artvin’deki yangınlar söndürüldü

Gümüşhane’nin Üçtaş köyü kırsalında sabaha karşı başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Artvin’in Borçka ilçesinde ise çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Pakdemirli: İnşallah yarına kadar hepsini söndüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’daki programını iptal ederek, Karadeniz’de orman ve örtü yangınlarının sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a hareket etti.

Pakdemirli, kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği’nde açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının 15 yangın bölgesinde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış iki önemli yangınımız var. Trabzon, genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. Özellikle bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bahçelerde, çalı ve çırpı temizliği yapan vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili yedi kişi hakkında adli işlem uygulandı. İnşallah yarına bırakmadan yangınla mücadelemiz sürecek. Yangını en kısa sürede söndürmeye kararlıyız. Öte yandan hava araçlarının uçamadığı ortamdayız. Bu nedenle havadan müdahale olmadı” dedi.