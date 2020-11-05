Karadeniz’deki doğalgaz sahasında ikinci kuyunun sondajına başlandı

Karadeniz’de 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilen Sakarya gaz sahasında ikinci kuyunun sondajı başladı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce ikinci kuyuda ek rezerv bulunabileceğini söylemişti.

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Sakarya sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği ağustosta açıklandı, verilerin analiz edilmesinin ardından geçen ay rezerv miktarı 405 milyar metreküpe yükseltildi.

Sahadan üretimin 2023’te başlaması doğalgazda ithalata bağımlı olan Türkiye’nin arz güvenliğini artıracak ve enerji ithalat faturasını aşağı çekecek. Ancak yüksek miktarda sabit doğalgaz üretimine geçilmesinin birkaç yıl daha alacağı tahmin ediliyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Twitter’da Fatih sondaj gemisinin ikinci kuyuyu kazmaya başladığını ifade ederek, “Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek” dedi.

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Türkiye’nin üçüncü derin deniz sondaj gemisi ocak-şubat ayında aynı sahada sondaja başlayacak.