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Yaramazlara biraz batar!

Karadeniz’de üç gün süren yangının yarattığı tahribat görüntülendi

Karadeniz bölgesinde üç günde 85 noktada çıkan orman yangınlarının yarattığı tahribat fotoğraflandı.

Fotoğraflar: DHA

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane kentlerinde orman ve örtü yangınları çıkmış, 21 ev yanarken, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi küle dönmüştü. Kontrole alınan yangına, bahçelerde yakılan anızlardan sıçrayan ateşin neden olduğu ortaya çıkmış, yedi kişiye yasal işlem başlatılmıştı.

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Yangın bölgesinde yapılan inceleme, orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdelerinin de büyük oranda alevlerden etkilendiği belirlendi.

Yeniden yeşertilecek

Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon’un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle dönerken, alevlerin sıçradığı çok sayıda ağaç gövdesi de yandı.

Bölgede yeşil örtü siyahla kaplandı. Orman Genel Müdürlüğü’nce yanan alanlarda inceleme yapılarak zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

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