Karadeniz’de ormanların tahrip edilmesi daha fazla yağış sel ve heyelana sebep oluyor

Karadeniz Bölgesi’nde orman alanlarının tahrip edilmesi sel ve heyelanları artırıyor. Dolayısıyla hem yaşamsal hem de ekonomik zorlukların önü açılıyor.

Fotoğraf: DHA

İklim krizi sebebiyle artan deniz suyu sıcaklığı bölgede lokal ve şiddetli yağışlara sebep oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’yla sel ve heyelanlara karşı önlem almaya çalışıyor. Uzmanların görüşüyse yol, ev ve tarım arazisi yapılarak müdahale edilen orman arazilerinde daha fazla heyelan ve sel olduğu yönünde.

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Bölgedeki ormanların tahrip edilmesinin felakete zemin hazırladığını söyleyen Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Ekolog Prof. Dr. Turan Yüksek şöyle devam etti: “Ormanı kaldırdığımız zaman daha fazla suyun daha kısa sürede toprakla temas etmesine sebep oluyorsunuz. Orman ağaçları kökleri ile zemini dengede tutar, yani yamaç eğimli arazide toprağın alanda tutulmasına katkı sağlar. Ağacı kestiğiniz zaman toprağın kaymaya karşı direnç değerini düşürüyorsunuz. Son yıllarda çok ciddi bir orman arazisi açma, araziye dönüştürme sorunumuz var. Dönüştürdüğümüz arazi, tekniğine uygun olmalı. Çay bahçesi teraslar tekniğine uygun olsa, drenajlar olsa aslında bu kadar büyük bir afet olmaz. Rize’den ormanı ne kadar çok kaldırırsanız sel ve taşkın afeti ile ölüme o kadar çok davetiye çıkarırsınız. Ormana yaptığımız her yanlış müdahale ile aslında gelecek de kendimizi bu afete daha fazla açık hale getiriyoruz. Ormanları yaşatmak zorundayız. Ekosistemin sürdürülebilirliği afete karşı yaşama güvencesini sağlayabilmek için ormanları korumak zorundayız.”

Sık sık yaşanan heyelanlardan dolayı kaygılı olan bölge halkı, geçmişe oranla daha bilinçsiz yöntemlerle tarım yapıldığını ve arazilerin ağaçlık olmayan bölgelerinde kaymaların arttığını söylüyor.