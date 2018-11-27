Karadeniz’de gerilim sürüyor: Rusya, Ukraynalı denizciyi tutukladı

Rusya, sınır ihlali gerekçesiyle el koyduğu Ukrayna gemisinde bulunan mürettebatlardan birini tutukladı.

Rusya donanmasındaki gemiler, Ukrayna’nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere Kerç Boğazı’ndan geçen üç Ukrayna savaş gemisine 25 Kasım’da sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmıştı.

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Rusya, Ukrayna’nın 24 denizcisiyle birlikte üç savaş gemisini de alıkoymuştu. Ukrayna, denizcilerinin ve gemilerinin iade edilmesini istemişti.

Bir asker tutuklandı

Rus TASS haber ajansının haberine göre Kırım’ın başkenti Akmescit’teki (Simferopol) mahkeme, Odessa doğumlu 26 yaşındaki Ukrayna askeri Vladimir Varimez’i tutukladı.

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Suçsuz olduğunu söyleyen asker, 25 Ocak 2019’a kadar cezaevinde kalacak.

Askere, Rus Ceza Yasası’nda yer alan ‘planlayarak bireysel veya grup halinde ya da şiddet kullanarak veya şiddet tehdidiyle sınır ihlali’ suçlaması yöneltildi.