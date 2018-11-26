Karadeniz’de sıcak temas: Rusya, Ukrayna gemilerini vurdu

Azak Denizi’nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasında bir süredir yaşanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerç boğazı yakınlarındaki bir Rus savaş gemisinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada altı askerin yaralandığı, iki geminin hasar gördüğü bildirilirken Ukrayna basınında bir askerin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Rusya’dan yapılan açıklamada üç Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı’ndan limanlarına dönmelerinin sağlandığı bildirildi.

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Çatışmaya ilişkin bir Rus gemisinden çekilen görüntülerde, geminin bir Ukrayna sahil güvenlik römorkörüne çarparak önleme yaptığı görülüyor.

Karadeniz’le Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı üç yıl önce Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından Kırım’la beraber tamamen Rusya’nın kontrolüne geçmişti. İki ülke halen resmi olarak savaşta.