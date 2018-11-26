Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karadeniz’de sıcak temas: Rusya, Ukrayna gemilerini vurdu

Azak Denizi’nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasında bir süredir yaşanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü.

Temsili fotoğraf: Reuters

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerç boğazı yakınlarındaki bir Rus savaş gemisinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada altı askerin yaralandığı, iki geminin hasar gördüğü bildirilirken Ukrayna basınında bir askerin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Rusya’dan yapılan açıklamada üç Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı’ndan limanlarına dönmelerinin sağlandığı bildirildi.

Reklam

Çatışmaya ilişkin bir Rus gemisinden çekilen görüntülerde, geminin bir Ukrayna sahil güvenlik römorkörüne çarparak önleme yaptığı görülüyor.

Karadeniz’le Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı üç yıl önce Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından Kırım’la beraber tamamen Rusya’nın kontrolüne geçmişti.  İki ülke halen resmi olarak savaşta.

Reklam

 

 


SON HABERLER

İş bittikten sonra: Hasankeyf’te eserlerin taşıma ihalesi iptal edildi

 Batman’ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf’teki tarihi eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı ihale, Danıştay tarafından iptal edildi. Eserlerin birçoğunun taşınmasının sonrasında gelen iptal kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...