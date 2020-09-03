Karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu; tüp bebek yöntemiyle anne oldu

Adana’da, karaciğer nakli sonrası yüksek riske rağmen çocuk sahibi olmak isteyen 33 yaşındaki Aylin Atik, tüp bebek yöntemiyle bu hayaline kavuştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberne göre özel bir hastanenin ofis elemanı olarak çalışan Atik’e, 29 yaşındayken kadavradan nakil yapıldı.

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Atik sağlığına kavuştuktan sonra da doktorların literatürde az sayıda örneği olduğunu söylediği şeyi başardı; anne oldu.

Özel bir hastenede tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Atik, 17 Ağustos’ta anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gelişme geriliği gözlendiği için sezaryenle alınan, 2 bin 444 gram ağırlığında 47 santim boyundaki bebeğe Hamza adı verildi.

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‘Tarifsiz bir duygu’

Atik, hastanede düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Nakil sürecinde ilk aklıma gelen şey ‘Acaba gebe kalabilir miyim’ sorusu oldu. Nakli yapan hekimlere de sorduğum ilk şey buydu. Birçok komplikasyon olabilirdi ama ben bunları göze aldım. Korkmadım. Her şeyin iyi olacağını düşündüm ve bunun sonucunda da çok güzel bir sonuç elde ettik. Mutluyum, huzurluyum. Tarifsiz bir duygu. Kelimeler yetmiyor şu anki mutluluğa ve huzuruma. “

Yüksek riskli gebelikler uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir de Atik gibi hastaların, gebelikte bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanma zorunluluğu ve bebek kaybı, gebelik şekeri, böbrek fonksiyon bozuklukları, bebek gelişme geriliği, erken doğum gibi riskler bulunduğunu belirtti.

Bebekte gelişme geriliği gözlemlediklerini ve hamileliğin 35 hafta beşinci gününde sezaryenle erken doğum olduğunu dile getiren Demir, bebeğin üç gün yenidoğan ünitesinde izlendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

‘Bir elin parmaklarını geçmez’

Karaciğer nakilli hastaların gebeliklerine dair literatür bilgisi veren Demir, şöyle konuştu:

“İlk karaciğer nakilli gebe 1978’de dünyada. Türkiye’de incelediğimde, İstanbul’da altı-yedi hastayı içeren bir yayın buldum. 31 yıldır kadın doğumun içindeyim. Aylin, 31 yıl içinde karaciğer nakilli ilk hastamdı. Hem karaciğer nakilli olacak hem tüp bebek olacak. Böyle bir hasta da herhalde literatürde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardır. Araştırdığımda İngiltere’de 100 civarı, ABD’de 200 karaciğer nakilli gebe var. Dünyada bin tane böyle hasta yoktur muhtemelen.”

Kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan ise “Dünyada da karaciğer nakli sonrası gebelikler sınırlı olduğu gibi tüp bebek tedavisi uygulanarak gebe kalan karaciğer nakli hastaları da son derece az. Literatürde çok çok az vaka bildirilmekte” ifadelerini kullandı.