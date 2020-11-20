Karacasu pidesine coğrafi işaret tescili

Aydın’ın Karacasu ilçesinde üretilen pide için yapılan coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nun desteğiyle, yörede üretilen pide için 2018’de yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı.

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Sırada keşkek var

Karacasu Belediye Başkanı Zeki Ünal, haberi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Karacasu denince akla ilk olarak pide geliyor. Coğrafi işaret alınması turizm açısından da önemliydi. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde Karacasu çömleği ve keşkeği için de coğrafi işareti başvuru yapacağız.”

Pide ustası Halil İbrahim Köse ürünün tescil edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Taşdelen de ilçedeki pide kültürünün yaşatılmasında coğrafi işaretin önemli rol oynayacağını ifade etti.