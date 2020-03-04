Karabük’te umreden dönen çift, ‘corona’ nedeniyle gözetimde

Sakarya’nın ardından Karabük’te de iki kişi corona virüsü şüphesiyle gözetime alındı.

Fotoğraf: DHA

Umrenin ardından 28 Şubat’ta Karabük’e dönen E.O ve İ.O., il sağlık müdürlüğü çalışanları tarafından bugün kontrol edildi. Çiftte öksürük şikâyeti olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çifitin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etmeleri sağlandı. E.O ve İ.O., aynı hastanenin ek binasında gözetim altına alındı.

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Valiliğin açıklamasında şöyle dendi: “Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir.”

Suudi Arabistan, ‘corona’ salgını sebebiyle umre ziyaretlerini 27 Şubat’tan itibaren geçici olarak askıya almıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun hemen ardından umre için yeni kayıt alınmayacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan’daki ilk corona virüsü vakasına mart ayının başında rastlanmıştı. Sakarya’da umre dönüşü öksürük şikayeti artan kişi ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.