Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karabük’te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat’ın ele geçirildiği operasyonda, üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Reklam

Eskipazar ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen C.Y, M.D. ve M.F.M, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin yanlarında ‘altın yaldızlı Tevrat’ olduğu değerlendirilen el yazması kitap bulundu.

Zanlılar hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

SON HABERLER

Demirtaş: Barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yayınladığı yazıda, “Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir” ifadelerini kullandı, barış adına somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmaması çağrısı yaptı.