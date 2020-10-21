Karabük’te, evde kronik hastası ve 65 yaş üstü birey bulunan Covid-19 hastaları yurda yerleştirilecek

Karabük’te kalabalık aile ortamında yaşadığı anlaşılan, evlerinde kronik hastası veya 65 yaş üstü kişi bulunan Covid-19 hastaları yurtta gözetim altında tutulacak.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca yurtlarda izole edilecek bu kişileri filyasyon ekipleri belirleyecek.

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İl Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Operasyon Merkezi’nde görevli koordinatör hekimler karar alacak; uygulamada, gerekirse kolluk kuvvetlerinden destek istenecek.

Ayrıca kamu veya özel sektörde çalışan, PCR testi pozitif çıkmış ve 10 gün süreyle evde takip edilen vakalarla hastanede tedavi görmüş ve 14 gün izolasyonda kalmış hastalara işlerine dönmeden önce kontrol PCR testi yapılması kararlaştırıldı.

Testin tekrar pozitif çıkması halinde izolasyon yedi gün uzatılarak kişiye rapor verilecek.