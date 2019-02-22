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Yaramazlara biraz batar!

‘Cumhur’da dans atışması: Sen eğlenirken kan ağlayan esnaf için çalışıyorduk

Karabük’ün MHP’li adayı Rafet Vergili ile AKP’li adayı Burhanettin Uysal’ın sosyal medya üzerinden atışması devam ediyor. Vergili son olarak AKP’li adaya, “Sen dans gösterileri izleyip eğlenirken biz esnaf çadırında kan ağlayan esnafımıza destek olmaya çalışıyorduk” dedi.

Fotoğraf: Gazete Duvar

24 Haziran 2018’deki genel seçimlere ‘cumhur ittifakı’ olarak giren AKP ve MHP söz konusu birlikteliği 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde de sürdürme kararı almıştı. İki parti son olarak yerel seçimler için 51 ilde ortak aday çıkaracağını açıklamış, Karabük’teyse ayrı adaylar göstermişti.

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Gazeteduvar’ın haberine göre Karabük’te MHP ve AKP’li adaylar kozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Seçimlerde yeniden MHP’den aday olan mevcut başkan Vergili ve Uysal, belediye binasının, valilik binası olarak kullanılması için devredilmesi üzerinden birbirini eleştirirken son olarak ‘halk dansları’ polemiğine girişti.

AKP’li Uysal: Gerçekleri ifade etmiyorsun…

Uysal, belediye binasının devlete verilmiş olmasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı: “Valiliğe devredilirken belediye bütçesinden ne kadar harcama yapıldı? Valilik buraya ne kadar harcama yaptı? Bu arada rektörlüğün yaptığı harcamayı unutmayalım! Yapılan tadilat harcamaları bu binanın yapım maliyetini geçti mi geçmedi mi? Bu binayı kullanmakla Karabük Belediyesine ne kadar zarar ettirdiniz?”

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Uysal, MHP’li Vergili’ye yarı zamanlı belediye başkanı benzetmesi yaparak, “Part Time Belediye Başkanı, siz kendi işletmelerinizde böyle bir binayı on yıl atıl bırakarak, hiç ticaret yaptınız mı?” diye sordu.

Vergili ise belediyeyi, “Borçsuz, 350 milyon tl değerinde gayrimenkul sahibi, kasasında parası olan Türkiye’nin en zengini” olarak tanıttı.

Söz konusu açıklama üzerine AKP’li Uysal, “Yeni belediye binası 27 milyon 640 bin tl ipotekli. Resmi kayıt olduğu iddia edilen belgeler üzerinde Karabük Belediyesi’nin 103 Milyon 144 bin 222 lira borcu olduğu anlaşılıyor” dedi.

Vergili: Sen eğlenirken…

Son olarak Karabük valiliğinin kültür/sanat buluşması etkinliğinde Halk Dans Topluluğu gösterisine katılan Uysal “Protokol üyeleri gösteride yerini alırken, gözlerimiz Şehr-i Emin’i aradı. 1 Nisan’dan itibaren ilimizde Belediye olarak çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklere yer vereceğiz” diyerek Vergili’ye göndermede bulundu.

Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Vergili şu ifadeleri kullandı:“Hocam akşam katıldığın programda bizi göremeyince üzülmüş, şehrin Şehri Emini neredeydi diye sormuşsun. Sen dans gösterileri izleyip eğlenirken biz esnaf çadırında kan ağlayan esnafımıza destek olmaya çalışıyorduk. O nedenle Şehri Emin olarak programda yer alamadık. Kusuruma bakma.”

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